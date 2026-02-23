Pagelle Bologna-Udinese, i voti della partita: decide Bernardeschi su rigore

Secondo gol in campionato per Federico Bernardeschi e seconda rete messa a segno contro l’Udinese per il centrocampista offensivo del Bologna che ha realizzato il calcio di rigore conquistato da Santiago Castro.

Dopo un primo tempo con poche emozioni e conclusosi sullo 0-0 sono i padroni di casa a cercare maggiormente la vittoria che arriva grazie al calcio di rigore dell’ex Juventus che ha realizzato spiazzando Okoye. Tre punti fondamentali per il Bologna che torna a guardare le zone alte della classifica conquistando l’ottavo posto in classifica superando Lazio e Sassuolo.

Terzo ko consecutivo per l’Udinese che dovrà tornare presto al successo per tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Bologna-Udinese, decide Bernardeschi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 6,5, Lucumì 6,5, Vitik 6, Miranda 5,5 (82′ Zortea sv); Freuler 6, Pobega 5,5 (56′ Moro 6); Rowe 6 (56′ Cambiaghi 6), Sohm 6,5, Orsolini 5,5 (56′ Bernardeschi 7) ; Castro 6,5 (85′ Dallinga sv). Allenatore Italiano. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri, Ferguson, Odgaard.

Udinese (3-4-2-1): Okoye 6,5; Solet sv (10′ Bertola 6), Kristensen 6, Kabasele 5,5 (80′ Gueye sv); Ehizibue 5,5, Piotrowski 6, Karlstrom 6 (80′ Zarraga sv), Zemura 6; Atta 6,5, Zaniolo 6; Buksa 5 (71′ Ekkelenkamp 5,5). Allenatore: Runjaic. A disposizione: Padelli, Nunziante, Mlacic, Miller, Camara, Arizala, Bayo.

Marcatori: Bernardeschi (rigore)

Ammoniti: Buksa, Miranda