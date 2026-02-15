Atalanta
Pagelle Torino-Bologna 1-2, i voti della sfida: tornano al successo i rossoblu

Foto dell'autore

Il Bologna torna al successo in casa del Torino e rialza la testa in campionato dopo un periodo di profonda crisi che ha fatto scivolare gli uomini di Vincenzo Italiano in classifica.

Festa Bologna
I voti di Torino-Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il successo è arrivato grazie all’autorete di Nikola Vlasic, alla quale i padroni di casa avevano posto rimedio con il croato stesso dopo pochi minuti. A regalare il successo agli emiliani ci ha pensato Santiago Castro, sempre più decisivo nella formazione rossoblu, ora concentrata sull’impegno di Europa League contro il Brann.

Voti Torino-Bologna 1-2, Castro decisivo: Vlasic l’ultimo ad arrendersi

TORINO (3-4-2-1): Paleari 6.5; Marianucci 5,5 (85′ Nije sv), Maripan 5.5, Coco 5.5; Pedersen 6, Prati 6 (54′ Ilkhan 6), Gineitis 6 (54′ Casadei 6), Abhoukal 5 (46′ Lazaro 6); Vlasic 6.5; Simeone 5.5, Adams 5.5 (46′ Zapata 6)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 6 (74′ Zortea 6), Vitik 6, Lucumì 6, Miranda 5.5; Freuler 6, Moro 7; Bernardeschi 6.5 (83′ Orsolini sv), Sohm 6.5 (87′ Ferguson sv), Rowe 6.5 (74′ Dominguez 6); Castro 7 (83′ Odgaard sv). All. Italiano.
MARCATORI: aut. Vlasic, Vlasic, Castro
AMMONITI: Maripan, Gineitis, Sohm, Vlasic

