Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, ritorno di fiamma per la panchina in caso di addio di Allegri

Foto dell'autore

Continuano a circolare le voci di un possibile addio di Massimiliano Allegri al Milan al termine della stagione in corso con il tecnico che piace al Real Madrid. 

Massimiliano Allegri
Il Milan pensa al dopo Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le merengues sono alla ricerca di un tecnico esperto che possa dare vita a un nuovo progetto e Massimiliano Allegri è un nome che piace a Florentino Perez da diverse stagioni con il presidente del Real Madrid pronto a fare un tentativo per strapparlo al Milan.

Nel caso in cui il tentativo della squadra spagnola dovesse andare a buon fine, il Milan dovrebbe cercare un nuovo allenatore e tra i vari nomi che circolano ce n’è uno che i rossoneri avevano già sondato in passato. Si tratta di Vincenzo Italiano che, al termine della scorsa stagione (finita proprio con la vittoria della Coppa Italia col Bologna sul Milan), finì nel mirino della dirigenza rossonera.

Vincenzo Italiano
Milan, c’è Italiano per il dopo Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Italiano decise poi di sposare la causa rossoblu rinnovando il contratto con il Bologna, ma ora la sua avventura in Emilia appare giunta al termine con il tecnico che potrebbe decidere di cambiare aria in estate. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli, alla ricerca di un tecnico in caso di addio di Antonio Conte, ma il Milan potrebbe tornare deciso su Italiano, rimandando di un anno un matrimonio appena sfiorato.

/7
1568

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie