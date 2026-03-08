Continuano a circolare le voci di un possibile addio di Massimiliano Allegri al Milan al termine della stagione in corso con il tecnico che piace al Real Madrid.
Le merengues sono alla ricerca di un tecnico esperto che possa dare vita a un nuovo progetto e Massimiliano Allegri è un nome che piace a Florentino Perez da diverse stagioni con il presidente del Real Madrid pronto a fare un tentativo per strapparlo al Milan.
Nel caso in cui il tentativo della squadra spagnola dovesse andare a buon fine, il Milan dovrebbe cercare un nuovo allenatore e tra i vari nomi che circolano ce n’è uno che i rossoneri avevano già sondato in passato. Si tratta di Vincenzo Italiano che, al termine della scorsa stagione (finita proprio con la vittoria della Coppa Italia col Bologna sul Milan), finì nel mirino della dirigenza rossonera.
Italiano decise poi di sposare la causa rossoblu rinnovando il contratto con il Bologna, ma ora la sua avventura in Emilia appare giunta al termine con il tecnico che potrebbe decidere di cambiare aria in estate. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli, alla ricerca di un tecnico in caso di addio di Antonio Conte, ma il Milan potrebbe tornare deciso su Italiano, rimandando di un anno un matrimonio appena sfiorato.