Bologna e Lazio su Gray, il talento del Manchester City verso la Serie A

Il Bologna e la Lazio sono pronte a sfidarsi per un talento del Manchester City in vista della prossima stagione.

Pep Guardiola
Il Bologna pensa a un giocatore del City

Le due squadre italiane, oltre a diverse inglesi, avrebbero messo nel mirino Charlie Gray, giovane centrocampista centrale del Manchester City, colonna della seconda squadra e già nel giro della formazione di Pep Guardiola.

Stando a quanto scritto da Tuttobolognaweb.com, il giovane centrocampista, che ha fatto il suo esordio in prima squadra, sarebbe finito nel mirino delle due formazioni italiane, pronte a chiudere un colpo a parametro zero. Gray, infatti, ha l’accordo in scadenza con il Manchester City e, per trovare maggiore continuità, sarebbe pronto a cambiare aria.

Bologna e Lazio sono pronte a fare un tentativo già nelle prossime settimane, cercando di chiudere per il giovane talento inglese andando a battere la concorrenza di diverse squadre europee.

