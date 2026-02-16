Atalanta
Ufficiale il rinnovo di Odgaard, il danese ha firmato fino al 2029 con il Bologna

Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di Jens Odgaard fino al giugno del 2029. Il centrocampista offensivo dei rossoblu ha deciso di legarsi ancora a lungo con la formazione emiliana, allontanando le voci relative a un possibile addio.

Ufficiale il rinnovo di Odgaard con il Bologna

Calciatore fondamentale per il gioco di Vincenzo Italiano, Jens Odgaard è pronto a scrivere nuove pagine della storia rossoblu avendo firmato il rinnovo con la squadra emiliana.

Un colpo importante per i rossoblu che, dopo la firma di Santiago Castro, si sono assicurati quella di un altro pezzo importante del reparto offensivo a disposizione di Vincenzo Italiano. Un rinnovo che pare chiudere le voci di mercato sul danese che, nelle scorse settimane, era stato accostato anche al Milan di Massimiliano Allegri.

Ora in casa Bologna le attenzioni sono tutte per i rinnovi di Freuler (scadenza 2026) e di Orsolini e Lucumì (entrambi in scadenza nel giugno del 2027).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL
Copyright ©2026

Serie A

