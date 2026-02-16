Ufficiale il rinnovo di Odgaard, il danese ha firmato fino al 2029 con il Bologna

Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di Jens Odgaard fino al giugno del 2029. Il centrocampista offensivo dei rossoblu ha deciso di legarsi ancora a lungo con la formazione emiliana, allontanando le voci relative a un possibile addio.
Calciatore fondamentale per il gioco di Vincenzo Italiano, Jens Odgaard è pronto a scrivere nuove pagine della storia rossoblu avendo firmato il rinnovo con la squadra emiliana.
Un colpo importante per i rossoblu che, dopo la firma di Santiago Castro, si sono assicurati quella di un altro pezzo importante del reparto offensivo a disposizione di Vincenzo Italiano. Un rinnovo che pare chiudere le voci di mercato sul danese che, nelle scorse settimane, era stato accostato anche al Milan di Massimiliano Allegri.
Ora in casa Bologna le attenzioni sono tutte per i rinnovi di Freuler (scadenza 2026) e di Orsolini e Lucumì (entrambi in scadenza nel giugno del 2027).