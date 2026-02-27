Da quando è arrivato a Bologna, Joao Mario è tornato ad essere quel calciatore che aveva ben impressionato il mondo del calcio in Portogallo.

Classe 2000, l’esterno difensivo ha trovato poco spazio alla Juventus. Se con Tudor in qualche occasione è riuscito a scendere in campo, con Luciano Spalletti il suo minutaggio si è praticamente azzerato.

Vincenzo Italiano, considerata la cessione di Holm e le condizioni non ottimali dei terzini sinistri Lykogiannis e Miranda, gli sta dando fiducia e Joao Mario la sta ripagando con ottime prestazioni, risultando il migliore in campo contro il Brann segnando anche la rete della vittoria.

Ora il Bologna sarebbe intenzionato a fare un’offerta per acquistare il difensore a titolo definitivo avendolo portato in Emila solamente in prestito secco. La somma richiesta dalla Juventus per la sua partenza è di circa 11 milioni di euro e i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire la buona riuscita dell’operazione.