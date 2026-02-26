Impegnato con il suo Bologna nel ritorno degli spareggi di Europa League contro il Brann, Vincenzo Italiano potrebbe essere agli ultimi mesi alla guida della squadra rossoblu.
L’allenatore, dopo la vittoria della Coppa Italia arrivata lo scorso maggio, potrebbe salutare la formazione emiliana al termine del campionato in corso con un club prestigioso che potrebbe offrirgli la propria panchina.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere lontano da Bologna. Il contratto del tecnico con i rossoblu scadrà nel giugno del 2027, ma senza la partecipazione alle coppe europee durante la prossima stagione, il destino dell’allenatore potrebbe essere lontano dal capoluogo emiliano.
Il tecnico, però, potrebbe non restare fermo in vista della prossima stagione con il Napoli che lo segue con attenzione. Antonio Conte potrebbe salutare gli azzurri alla fine del campionato dopo una stagione non semplice, anche per via degli infortuni. Al suo posto potrebbe arrivare proprio l’attuale allenatore del Bologna, da sempre molto apprezzato da parte di Aurelio De Laurentiis.