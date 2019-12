CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / "Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti". Così Wanda Nara nel programma di Piero Chiambretti "#CR4 – La Repubblica delle donne", in onda giovedì sera su Canale 4. La moglie e agente di Icardi ha lanciato una 'frecciata' all'Inter, che in estate ha ceduto l'argentino al PSG in prestito con diritto di riscatto: "Lui è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il Paris Saint-Germain è uno dei club più importanti del mondo”.

CONTE - "Sui suoi consigli sessuali non saprei cosa dire, dovrei provarlo a farlo prima della partita ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente.

Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere”- "Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti - ha sottolineato Wanda Nara - E come dico sempre, l’interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i nerazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l’Inter è andata bene”.- "Lui alla Juve l'anno prossimo? No, no. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L'unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice”.- "Mi piace tantissimo perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l’ho mai incontrato, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò”.

