CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI EVERTON / Manca solo l'annuncio ufficiale, ma è tutto fatto: Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dell'Everton.

L'expotrebbe 'guardare' inper il calciomercato di gennaio, nello specifico in casa della

Il calciatore giallorosso che potrebbe interessare ad Ancelotti in ottica rafforzamento dei 'Toffees', quint'ultimi in Premier League, è Alessandro Florenzi. Il terzino è da tempo ai margini della squadra allenata da Paulo Fonseca, non a caso sono mesi che si parla di una sua possibile partenza nella finestra invernale. In scadenza nel 2023, il club di Pallotta potrebbe anche cederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 18 milioni di euro. Sul classe '91, che l'estate scorsa rumors di mercato accostarono proprio al Napoli guidato dall'allenatore di Reggiolo, ci sono già Inter e soprattutto Fiorentina.