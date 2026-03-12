“Bello rivedere il verde”: si avvicina il rientro di Lautaro, ecco quando

Il capitano dell’Inter di Chivu è fermo dal 18 febbraio, quando lasciò in anticipo la sfida col Bodo Glimt valevole per l’andata degli ottavi Champions

Per l’Inter è un’assenza pesantissima, ma il suo rientro è sempre più vicino. Lautaro Martinez scalpita, non vede l’ora di tornare a disposizione di Chivu. Avrà sofferto molto a guardare il derby col Milan dalla panchina, dove è stato per dare supporto ai suoi compagni.

Ad Appiano continua a lavorare a parte, però ormai manca davvero poco al suo ritorno in gruppo. “Bello rivedere il verde”, ha scritto sui suoi social in allegato a un paio di foto che lo ritraggono al lavoro su uno dei campi di Appiano Gentile.

Il numero 10 e capitano dell’Inter si è infortunato al soleo della gamba sinistra lo scorso 18 febbraio, nel match in casa del Bodo Glimt che ha di fatto sancito l’uscita anticipata dalla Champions di Thuram e compagni. Tempi di recupero fissati sui 30 giorni, e infatti il classe ’97 potrebbe rifare capolino tra i convocati per il delicato match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina del prossimo 22 marzo.

Lautaro Martinez è il giocatore simbolo oltre che più importante della formazione di Chivu. Inoltre è pure l’attuale capocannoniere della Serie A: guida la classifica con 14 gol, dietro con 9 i vari Leao, Davis, Hojlund, Yildiz, Nico Paz e Douvikas.