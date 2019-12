PAGELLE MILAN SASSUOLO VOTI / La sfortuna e un super Pegolo fermano il Milan a San Siro, in un match valevole per la 16a giornata di Serie A. Il solito Theo Hernandez non basta. Promossi Boga e Leao, ancora bocciato Kessie, male anche Bennacer. Ecco i voti di Milan-Sassuolo:

MILAN

Donnarumma 6 - Nessuna parata complicata per Gigio che non ha problemi a neutralizzare i tiri avversari

Conti 5,5 - Soffre parecchio la fisicità di Boga, passo indietro per l'ex Atalanta.

Musacchio 5,5 - Dalla sua parte si fa spesso vivo Boga, anche per l'argentino un match non pienamente sufficiente.

Romagnoli 6 - Solita prova ordinata del capitano che non soffre mai gli attacchi avversari.

Hernández 6,5 - Spinge come un treno sulla sinistra, stavolta è pure attento in fase difensiva e gli viene annullato il 5° gol della stagione per tocco di mano di Kessie

Kessie 5 - Non riesce a sfruttare l'ennesima possibilità. Ancora una prova negativa per il centrocampista, apparso anche nervoso. Dal 55' Paqueta 5,5 - Va vicinissimo al gol subito, poi tanti errori anche banali.

Bennacer 5 - Gol sbagliato e palloni velenosi persi ad inizio secondo tempo. Prova negativa per l'algerino.

Bonaventura 5,5 - Più impreciso del solito, da due passi da Pegolo avrebbe dovuto far meglio.

Suso 6 - Mostra anche questo pomeriggio di essere in crescita, cala sul finire di gara. Dall'85' Castillejo s.v.

Piątek 5,5 - La forma fisica è ritrovata, gioca di sponda per la squadra ma impensierisce Pegolo solo una volta. Dal 77' Leao 6,5 - Sfortunato nel colpire la traversa prima e il palo poi.

Çalhanoğlu 6 - Prova generosa del turco che dà copertura alla squadra. Prova anche a rendersi pericoloso in avanti ma spesso con poca lucidità.

All.: Pioli 6 - Schiera la stessa formazione, i cambi sono quelli giusti ma Pegolo e i legni non lo premiano.

SASSUOLO

Pegolo 7,5 - Attento sui tiri da fuori di Suso e Calha e sul colpo di testa di Piatek.

Decisivo su Paqueta e su Bonaventura.Toljan 5 - Con Theo Hernandez è davvero dura per tutti, il terzino non supera la prova San Siro.Marlon 6 - Buona prova del centrale che con le buone e con le cattive ferma gli attacchi rossoneri.Ferrari 5,5 - Fatica a tenere Piatek più del compagno, spesso ci mette una pezza con l'esperienza, altre volte ci pensa Pegolo - dal 75' Romagna s.v.Kyriakopoulos 6 - Fatica un po' con Suso, spinge poco ma riesce ad impegnare Donnarumma.Magnanelli 6 - Ci mette la solita grande esperienza. Prova più che ordinata per il centrocampista.Locatelli 6 - Prova positiva per l'ex di giornata. Il giovane centrocampista non sfigura al suo ritorno a San Siro - Dal 78' Obiang s.v.Berardi 6 - Più prezioso in fase di copertura che in avanti. Salva un gol praticamente fattoDjuricic 5,5 - Gioca tra le linee senza riuscire a mettere la sua qualità al servizio della squadra. Dal 67' Traore 5,5 - Non riesce a far meglio del compagno nei minuti a disposizioneBoga 6,5 - E' una spina sul fianco per Conti. Salta spesso l'uomo, risultando il più pericoloso nei neroverdi- Non si rende mai pericoloso, rischia - già ammonito - con diversi falli.All.: De Zerbi 6 - Se la gioca a viso aperto con il 4-2-3-1 può esultare per il punto strappato grazie ad un super Pegolo.

Manganiello 5,5 - Non riesce a tenere in mano la partita. Gestione dei cartellini davvero discutibile.

TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 0-0

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piątek, Çalhanoğlu. A disp.: Donnarumma A., Reina; Calabria, Caldara, Gabbia, Rodríguez; Biglia, Krunić, Paquetá; Castillejo, Leão, Rebić. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disp.: Turati; Muldur, Peluso, Rogerio, Romagna, Tripaldelli; Bourabia, Duncan, Mazzitelli, Obiang, Traoré; Raspadori. All.: De Zerbi.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: Torjan (S), 29' Theo, 38' Caputo (S), 41' Musacchio (M), 42' Kessie (M) 72' Bonaventura (M) e Locatelli (S), 80' Marlon (S), 91' Paqueta (M)

Espulsi: -

Gol: -