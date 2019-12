PAGELLE E TABELLINO DI RENNES-LAZIO: super Gnagon, male Acerbi

PAGELLE TABELLINO RENNES LAZIO/

RENNES

Salin 6 - Nessun problema nelle uscite alte. Spettatore non pagante nel primo tempo. Attimi di nervosismo con Luis Alberto a gioco fermo.

Boey 6 - Non corre pericoli. Pulito nei disimpegni.

Gnagnon 7 - Sblocca il risultato con un gol da centravanti. Si ripete al minuto 86. Fa valere il fisico nelle marcature.

Nyamsi 6 - Bene nel gioco areo. Si dimostra all’altezza della situazione.

Doumbia 6 - Controlla senza problemi le avanzate di Lazzari. Spinge poco.

Da Cunha 6,5 - E’ autore di un paio di spunti interessanti. Frizzante. Dal 76’ Del Castillo 6 - Dà il suo contributo.

Grenier 6 - I calci piazzati sono tutti suoi. Dà ordine al centrocampo.

Léa-Siliki 6 - Per fermare Luis Alberto ricorrere spesso al fallo. Ci prova da fuori area, trovando Proto attento. Dal 73’ Camavinga 6 - La qualità c’è e si vede.

Tait 6 - Quando ha il pallone tra i piedi cerca l’affondo, tenendo in apprensione la difesa laziale.

Ghobo 6 - Personalità e qualità. Non fa mai giocate scontate.

Siebatcheu 5,5 - Si muove per cercare spazio tra le maglie laziali. Cerca il contatto fisico con i difensori, commettendo diversi falli. Nervoso. Dal 70’ Niang 6 - Partecipa alla vittoria del Rennes.

All. Stephan 6,5 - La sua squadra, già eliminata prima del fischio di inizio , si dimostra più determinata della Lazio.

LAZIO

Proto 6 - Sicuro sulle conclusioni da fuori area. Incolpevole sui gol.

Acerbi 4,5 - Viene schierato sulla sinistra per permettere a Vavro di giocare centrale. Qualche errore in fase di impostazione. Sbaglia tutto sul gol di Gnagnon.

Vavro 5 - Gioca nel ruolo che preferisce senza brillare. Da rivedere in fase di impostazione. Dal 73’ Falbo 5,5 - Esordio nel calcio dei grandi. Non riesce chiudere su Gnagnon in occasione del secondo gol.

Bastos 5,5 - Si concede qualche progressione nella metà campo avversaria.

E’ il migliore del reparto arretrato.Lazzari 5 - Non trova mai il guizzo per arrivare sul fondo a crossare. Gioca col freno a mano tirato.Luis Alberto 5 - Scaramucce con Léa-Siliki e Salin. Si abbassa per ricevere il pallone, quando è marcato. Spento. Dal 58’ Berisha 5,5 - Prova a dare la scossa alla squadra senza successo.Cataldi 6 - Marcato stretto dai centrocampisti francesi, mette ordine nel mezzo, ma i compagni non lo supportano a dovere. L’impegno e il sacrificio non mancano. Non molla fino al 90’ e merita la sufficienza.Parolo 5 - Egoista nel primo tempo: nell’unica occasione creata cerca la conclusione a tutti i costi, invece di servire i compagni. La corsa c’è, ma non basta.Jony 4,5 - Fa quello che può sulla sinistra. Ed è troppo poco.Caicedo 5 - Gioca di sponda e fa salire la squadra. Non arriva mai al tiro.Immobile 5 - Lontano parente del bomber che domina la classifica marcatori in campionato. Dal 67’ Adekanye 5 - Entra, ma non lascia il segno.S. Inzaghi 5 - Il turnover non dà gli effetti sperati. Le risposte dei “nuovi” non sono confortanti.



Arbitro Jovanović 6 - Gestisce la gara con autorità. La reazione di Salin nei confronti di Luis Alberto poteva essere punita anche con il rosso.

TABELLINO

Rennes-Lazio 2-0

Rennes (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Da Cunha (dal 76’Del Castillo), Grenier, Léa-Siliki (dal 73’ Camavinga), Tait; Ghobo, Siebatcheu (da 70’ Niang). A disp.: Mendy, Da Silva, Morel, Guitane. All.: J. Stephan

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto (dal 58’ Berisha), Jony; Caicedo, Immobile (dal 67’ Adekanye). A disp.: Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Correa. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB)

Marcatori: 31’, 86’ Gnagnon (R)

Note: Ammoniti: Nyamsi (R), Luis Alberto (L), Salin (R), Jony (L)