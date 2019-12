CALCIOMERCATO MILAN ADDIO RODRIGUEZ / L'esplosione di Theo Hernandez ha messo alla porta Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero, titolarissimo dal primo giorno in cui ha messo piede a Milanello, non vede più il campo da quando è arrivato l'ex Real Sociedad e Real Madrid. Per l'ex Wolfsburg a gennaio sarà quasi certamente addio e l'incontro tra il suo agente e la società rossonera dei giorni scorsi è servito per pianificare il futuro.

A confermare il possibile addio al Milan è stato lo stesso procuratore di Rodriguez: "Da gennaio in poi dovrà giocare perché c'è l'Europeo alle porte - ammette a 'Si gonfia la rete' Gianluca Di Domenico - Ricardo vuole viverlo da protagonista e per farlo ha bisogno di continuità nella squadra di club.

Attualmente al Milan non sta trovando spazio e dai colloqui che abbiamo avuto con la società, abbiamo fatto capire chiaramente che nel girone di ritorno deve giocare".

Calciomercato Milan, possibilità Napoli per Rodriguez

L'arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli potrebbe portare Rodriguez a riabbracciare il suo ex allenatore: "Per Gattuso, Ricardo farebbe di tutto e andrebbe dovunque, anche in Serie B - prosegue Di Domenico - Anche al Benevento, club che rispetto e che così bene sta facendo, tanto che merita il comando della classifica. Non vogliamo fare nessuna pressione su Gattuso che ha iniziato da pochi giorno a lavorare a Napoli, ma se ci fosse una chance, la aspetteremo. Oltretutto, Ricardo ha già trascorso le sue vacanze a Napoli per cui non siamo ruffiani né bugiardi se diciamo che ama Napoli". Parole chiare che lasciano intendere che l'avventura al Milan di Rodriguez è davvero giunta al capolinea

