CALCIOMERCATO INTER ICARDI PARIS SAINT GERMAIN / 11 gol in 14 partite, un bel biglietto da visita quello fornito da Mauro Icardi ai tifosi del Paris Saint Germain. L'attaccante argentino ha trovato questo pomeriggio il suo settimo sigillo in campionato, nell'1-3 inflitto dalla squadra di Tuchel in rimonta al Montpellier. Al minuto 81', l'ex Inter servito da Mbappé sul vertice destro dell'area piccola, calcia a rete di prima intenzione battendo Rulli con un pregievole tiro al volo di destro.

Una rete che avvicina ancora di più il riscatto della dirigenza parigina a fine stagione pari a 70 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, entra Icardi, esce Cristiano: spunta la clausola

Calciomercato Inter, Galliani: dal retroscena Milan-Conte a Icardi