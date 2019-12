UDINESE NAPOLI ANCELOTTI / È probabilmente il momento più difficile della gestione Ancelotti in casa Napoli.

Il tecnico azzurro si presenta alla 'Dacia Arena' con l'obbligo di centrare i tre punti per rinsaldare la sua posizione sulla panchina partenopea, ma dopo 45' senza alcuna palla-gol creata la sua squadra è sotto contro l'Udinese portata in vantaggio da Kevin. Una prestazione che fa infuriare i tifosi napoletani, che sui social a gran voce chiedono l'esonero del tecnico. Anche se non tutti se la prendono con l'allenatore...