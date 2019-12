CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI IBRAHIMOVIC MILAN - La panchina di Carlo Ancelotti traballa. Molto, se non tutto, dipenderà dal risultato della sfida di Serie A contro l'Udinese e da quella contro il Genk in Champions League.

Ma in caso di debacle a Udine, qualcosa potrebbe cambiare sin da subito: "Se dovesse arrivare un brutto risultato, con il piazzamento Champions sempre più lontano, credo che sarebbe inevitabile da parte della società una riflessione approfondita sulla guida tecnica - spiega Massimo, inviato di 'Sky' per il match della 'Dacia Arena' - E credo che questo lo sappia anche Ancelotti stesso. Per quanto riguarda il mercato ha fatto capire di voler restare fino a fine stagione. A prescindere dal belga, si è parlato molto anche di Ibrahimovic , visti i tanti problemi fisici di, che sta giocando pochissimo".