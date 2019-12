Calciomercato Inter, annuncio di Martinez Quarta sul suo futuro

CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ QUARTA/ Lucas Martinez Quarta, nelle ultime settimane, è stato accostato all'Inter in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Classe 1996, il difensore centrale argentino è uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano e veste attualmente la maglia del River Plate, finalista di Copa Libertadores persa nei minuti finali a causa della doppietta di un giocatore nerazzurro, Gabigol, in prestito al Flamengo.

Nelle parole riportate da 'El Intransigente', lo stesso Martinez Quarta ha parlato del suo futuro e delle possibilità di un addio ai Millonarios: "Voglio stare lontano da queste situazioni, esistono i procuratori proprio per questo motivo. Ci siamo promessi di non dire nulla fino all'ultima partita della stagione e non so di che cosa si parli, sicuramente deve essere un club che ha delle ambizioni importanti. Ogni giocatore vorrebbe approdare in Europa, ma io qui sono felice".

