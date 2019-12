FIORENTINA TORINO MASPERO/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Riccardo Maspero, ex centrocampista di Fiorentina e Torino, ha parlato dell'attuale momento, non particolarmente esaltante, delle due squadre: "Tra settembre ed ottobre, Montella sembrava aver trovato il modo giusto per schierare i suoi, ma è stato soltanto fortunato".

Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, Montella vince ma non è salvo: si pensa al sostituto

Maspero ha poi aggiunto: "Ad oggi, la Fiorentina ed il Torino sono due squadrette che devono soltanto pensare a chiudere al meglio questa stagione. Per i Viola questo è un anno di transizione, Commisso sta vedendo su chi deve far affidamento in futuro e su chi no".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, incontro con Chiesa: Commisso fa chiarezza. E su Montella...