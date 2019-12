CALCIOMERCATO INTER ROMA BARCO / Lautaro Martinez è senza dubbio l'argentino del momento in Serie A, ma l'attaccante dell'Inter non è l'unico nome interessato dalle dinamiche del calciomercato. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato dell'interessamento di Inter e Roma per Ezequiel Barco. Una pista, quella che conduce all'attaccante ventenne, battuta sin qui solo a livello esplorativo, tramite i sondaggi di alcuni intermediari.

Ad oggi, nessuna offerta scritta è stata inviata negli States, nemmeno dall'Inghilterra, dovecontinuano a monitorare il ragazzo, e dal Portogallo (Sporting).

L'Atlanta United, dal canto suo, non esclude affatto una cessione, ma dopo averlo acquistato per circa 15 milioni di dollari dall'Independiente, punta a mettere a segno una bella plusvalenza. Per questo, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, al tavolo delle trattative il club della MLS partirà da una valutazione iniziale di 25 milioni di dollari. Abile a giostrare su tutta la linea della trequarti o come seconda punta, Barco ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e la scorsa estate è stato seguito anche dal Napoli prima della chiusura della trattativa per Lozano. Non avendo il passaporto comunitario, per molte squadre italiane il numero 8 dell'Atlanta può essere tesserato solo a partire dalla prossima estate.