Inter, riecco l’incubo PSG: ora può davvero saltare tutto

Foto dell'autore

Operazione sui 30 milioni di euro: le ultime

Per l’Inter torna l’incubo PSG. Dal campo, ovvero dalla famosa finale Champions dello scorso 31 maggio, al calciomercato: come si dice in questi casi, il passo è davvero breve.

Luis Enrique
Inter, brutte notizie dal PSG (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le ultime dalla Francia non sorridono ai nerazzurri, l’affare ora rischia davvero di saltare.

Secondo ‘Jeunesfooteux’, il Paris Saint-Germain vorrebbe mettere a segno un altro grande colpo in prospettiva dopo Dro Fernandez, il fantasista 18enne di origini filippine appena strappato al Barcellona.

Il classe 2008 spagnolo sta un faticando a esprimersi secondo le attese, motivo per cui i transalpini si starebbero guardando intorno per rinforzare la squadra di Luis Enrique più o meno nella medesima zona del campo.

Stando alla stessa fonte, nei radar di Campos e soci ci sarebbe Kostov, il talentino serbo in forza alla Stella Rossa che tanto piace all’Inter.

Il diciassettenne era un obiettivo in salità già prima a causa della concorrenza di Bayern Monaco e soprattutto Arsenal, con l’ingresso in scena del PSG diventerebbe impossibile o quasi.

Senza dimenticare che la Stella Rossa punta a incassare sui 30 milioni dal cartellino di Kostov, assistito dal fratello di Kolarov, l’attuale vice di Chivu.

