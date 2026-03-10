Atalanta
Vicario escluso dai titolari, è derby Inter-Juventus per riportarlo in Italia

Ha destato molto scalpore la scelta di Igor Tudor di escludere Guglielmo Vicario dalla lista dei titolari del Tottenham per la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Vicario verso il ritorno in Serie A

Una decisione, quella dell’ex allenatore della Juventus, che si è rivelata decisamente errata, tanto che, dopo 16 minuti di gioco, sul punteggio di 3-0 per gli spagnoli, ha inserito in campo l’estremo difensore italiano al posto di un frastornato Kinsky.

La scelta iniziale di Tudor continuerà a far discutere anche nelle prossime ore con la posizione del portiere italiano che verrà valutata anche nel prossimo futuro. Lo stesso verrà fatto per quello che riguarda Igor Tudor con il Tottenham che deve fare i conti con lo spauracchio della retrocessione in Premier League, avendo solamente un punto di vantaggio sulla zona della classifica che significherebbe Championship.

Il futuro di Vicario, al termine della stagione, potrebbe essere lontano da Londra con il portiere che potrebbe far ritorno in Italia con Inter e Juventus che lo hanno messo da tempo nel mirino. Entrambe le società italiane sono alla ricerca di un nuovo portiere e l’estremo difensore della nazionale italiana appare essere in cima alla lista.

