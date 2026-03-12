Atalanta
Italia verso il playoff Mondiale: batosta Barella dopo il derby

“Ora fa fatica anche a correre”

Barella sta forse vivendo la sua peggior stagione da quando indossa la maglia dell’Inter, anche se molte critiche – quasi tutte provenienti dagli stessi tifosi interisti – appaiono esagerate. Nel derby col Milan, per esempio, è stato più che sufficiente. Nel secondo tempo ha giocato per due visto che Luis Henrique è uscito del tutto dalla partita.

Barella in azione con l'Inter
Italia verso il playoff Mondiale: batosta Barella dopo il derby (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Con il classe ’97 sardo, vice capitano della squadra di Chivu, non è per nulla tenero Riccardo Trevisani: “In questo momento non lo metto titolare nell’Italia – ha detto il telecronista a ‘Cronache di Spogliatoio’ parlando in proiezione playoff Mondiale – Il migliore sì, ma questo no”. Ancora più severo, come di consueto, Antonio Cassano nell’ultima puntata di ‘Viva El Futbol’, ovvero all’indomani del ko coi rossoneri di Allegri.

“Non lo discuto come ragazzo, ma ora fa fatica anche a correre. Forse ha corso troppo, ma da due anni non la prende più. Sul piano della qualità, Barella fa fatica – ha aggiunto Cassano – Probabilmente rimarrà ancora per anni, ma adeso è arrivato il momento di cambiare”.

All’Inter dall’estate 2019, fin qui Barella ha disputato 325 partite realizzando 26 gol e la bellezza di 66 assist. La mezz’ala sarda è legata ai nerazzurri da un contratto in scadenza a giugno 2029: coi suoi 6,5 milioni di euro a stagione, gli stessi che percepisce Calhanoglu, si piazza al secondo posto nella classifica degli stipendi della rosa nerazzurra, dietro ovviamente a capitan Lautaro Martinez.

