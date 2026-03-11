Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il doppio affare già chiuso dall’Inter: 28 milioni tra presente e futuro

Foto dell'autore

Le ultime sul mercato nerazzurro in ottica estate tra difesa e centrocampo

Tornato nel mirino dei tifosi dell’Inter dopo il derby perso, Piero Ausilio è già al lavoro per la prossima stagione. Il Ds nerazzurro avrà tanto da fare perché cambierà più di mezza rosa tra giocatori che andranno via a zero e altri con la valigia in mano pronti ad andare altrove.

Ausilio in una intervista
Il doppio affare già chiuso dall’Inter: 28 milioni tra presente e futuro (Screen Dazn) – Calciomercato.it

Una delle priorità è senz’altro il portiere, con Vicario in cima alla lista di Ausilio. Tante cose andranno poi fatte in difesa e a centrocampo, mentre un colpo in attacco potrebbe essere legato all’eventuale partenza di Marcus Thuram.

L’Inter dovrà operare sempre secondo gli input del fondo: giocatori giovani e di prospettiva non troppo costosi lato cartellino – massimo 25/30 milioni – e soprattutto ingaggio. Chiaramanete potrebbero esserci delle eccezioni, come lo è stato Akanji nello scorso mercato estivo.

Akanji e Stankovic nell’Inter del futuro

A tal proposito, lo svizzero resterà sicuramente all’Inter visto che il riscatto del suo cartellino, fissato a 15 milioni, avverrà a prescindere dell’obbligo, condizionato alle presenze e alla vittoria dello Scudetto. Akanji sarà di fatto il primo vecchio-nuovo colpo della prossima estate.

Akanji e Stankovic
Inter, Akanji e Stankovic colpi già definiti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E il secondo? A meno di ripensamenti, Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte si è consacrato in Belgio, con la maglia del Brugge, convincendo definitivamente l’Inter a puntare su di lui. Il club di viale della Liberazione eserciterà la clausola di riacquisto che in questo 2026 è fissata a 23 milioni.

Anche a bilancio sarà un investimento di circa 13 milioni, avendone incassati sui 10 dal Brugge per la cessione. Stankovic è un ‘pupillo’ di Chivu come Pio Esposito, tanto che all’Inter sono certi che in poco tempo riuscirà a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il classe 2005 potrebbe essere l’erede di un Calhanoglu, il quale può salutare in caso di mancato rinnovo, oppure di Frattesi che intende cambiare aria.

/7
1951

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie