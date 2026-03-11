Inter, Chivu sorride a metà: le condizioni di Thuram e Bastoni

La squadra nerazzurra prepara il match di campionato con l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan

L’Inter riprende gli allenamenti dopo la delusione nel derby col Milan, con l’obiettivo di ritornare subito alla vittoria nell’anticipo di sabato a San Siro con l’Atalanta.

Una buona e una cattiva notizia per Chivu ad Appiano Gentile Gentile: Marcus Thuram è rientrato in gruppo, mentre Alessandro Bastoni ha svolto un lavoro individuale. L’attaccante francese ha quindi smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto a dare forfait per la stracittadina con il Milan.

Thuram è pronto così a ritornare titolare in attacco contro l’Atalanta, match da non fallire per la formazione vicecampione d’Italia per tenere a debita distanza i cugini del ‘Diavolo’ in classifica per la lotta scudetto.

Bastoni al contrario tiene invece sulle spine Chivu, con il difensore che sente ancora dolore dopo la contusione alla tibia rimediata col Milan nel contrasto con Rabiot. Il nazionale azzurro ha sostenuto una seduta personalizzata e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico nerazzurro. In caso di forfait con l’Atalanta giocherebbe Carlos Augusto da braccetto sinistro.

Oltre a Bastoni non hanno lavorato con la squadra neanche Lautaro Martinez e Calhanoglu, che puntano a recuperare per la successiva trasferta sul campo della Fiorentina.