Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Chivu sorride a metà: le condizioni di Thuram e Bastoni

Foto dell'autore

La squadra nerazzurra prepara il match di campionato con l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan

L’Inter riprende gli allenamenti dopo la delusione nel derby col Milan, con l’obiettivo di ritornare subito alla vittoria nell’anticipo di sabato a San Siro con l’Atalanta.

Bastoni esce infortunato dal derby
Alessandro Bastoni, ko col Milan (Ansa) – Calciomercato.it

Una buona e una cattiva notizia per Chivu ad Appiano Gentile Gentile: Marcus Thuram è rientrato in gruppo, mentre Alessandro Bastoni ha svolto un lavoro individuale. L’attaccante francese ha quindi smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto a dare forfait per la stracittadina con il Milan.

Inter, gli aggiornamenti su Thuram e Bastoni per Inter-Atalanta

Thuram è pronto così a ritornare titolare in attacco contro l’Atalanta, match da non fallire per la formazione vicecampione d’Italia per tenere a debita distanza i cugini del ‘Diavolo’ in classifica per la lotta scudetto.

Thuram prima di una partita dell'Inter
Marcus Thuram, attaccante dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Bastoni al contrario tiene invece sulle spine Chivu, con il difensore che sente ancora dolore dopo la contusione alla tibia rimediata col Milan nel contrasto con Rabiot. Il nazionale azzurro ha sostenuto una seduta personalizzata e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico nerazzurro. In caso di forfait con l’Atalanta giocherebbe Carlos Augusto da braccetto sinistro.

Oltre a Bastoni non hanno lavorato con la squadra neanche Lautaro Martinez e Calhanoglu, che puntano a recuperare per la successiva trasferta sul campo della Fiorentina.

/7
1955

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie