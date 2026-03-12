Questa potrebbe essere la sua ultima stagione in nerazzurro, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028

Thuram non è incedibile, non può esserlo a maggior ragione dopo la stagione in corso, e questo sembra averlo compreso anche lui: “Si considera praticamente sul mercato”, ha svelato Luca Momblano nel dare una notizia che ha del clamoroso ma non troppo: la Juve vuol provare a mettere le mani sul fratello maggiore di Khephren.

“Non dico che gli è stato proposto, ma il club bianconero di lui sa tutto e ha facilità a reperire informazioni per i famigerati legami famigliari che legano l’attaccante francese al fratello bianconero – le parole di Momblano nella diretta youtube di ‘Juventibus’ – Alle cifre che sta facendo filtrare chi se ne occupa, si potrebbe davvero fare. La Juventus ci sta pensando e potrebbe averlo detto anche a Luciano Spalletti“.

Ecco, le cifre. Cifre clamorose, praticamente la metà se non meno di quanto circola da un po’ e rispetto alla clausola da 85 milioni: “35 milioni di euro – sottolinea Momblano – questa è la somma che fa filtrare chi gestisce il ragazzo”, ovvero l’agente del numero 9 nerazzurro. Che poi è lo stesso del fratello Khephren, ma pure di quel Boga approdato a Torino nello scorso mercato invernale.

“Evidentemente l’entourage del francese ha captato che l’Inter ha intenzione di venderlo e sta cercando già acquirenti – ha evidenziato Momblano – Anche se molti di noi pensano che l’attaccante non sarebbe prendibile, io vi dico che alla Juventus stanno prendendo in considerazione realmente di aggiungere un altro Thuram alla rosa”.