Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Goretzka, Gnabry e non solo: blitz dell’Inter per Atalanta-Bayern | CM

Foto dell'autore

Il Ds nerazzurro Ausilio, insieme al braccio destro Baccin, era presente alla ‘New Balance Arena’ per il match di Champions League. Tutti i giocatori sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter

Scoppola storica per l’Atalanta, travolta per 6-1 a domicilio dal Bayern Monaco nel primo round degli ottavi e virtualmente fuori dalla Champions League.

Inter, Ausilio e Baccin presenti per Atalanta-Bayern
Il Ds nerazzurro Ausilio e il vice Baccin (Ansa) – Calciomercato.it

Sold out alla ‘New Balance’ per la sfida contro i bavaresi, con i tifosi di casa che hanno applaudito alla fine i propri beniamini malgrado la pesantissima sconfitta. A Bergamo erano presenti anche tanti addetti ai lavori, tra cui spiccava la dirigenza dell’Inter con il Ds Ausilio e il braccio destro Baccin come raccolto da Calciomercato.it. Diversi i giocatori monitorati da ambo le parti dagli uomini di Viale della Liberazione in vista del prossimo mercato estivo.

Carnesecchi, Hien e Zappacosta: l’Inter guarda in casa Atalanta

L’Inter cambierà pelle tra i pali e un profilo che piace molto – da tempi non sospetti – è certamente Marco Carnesecchi, baluardo dell’Atalanta che contro il Bayern Monaco ha evitato un passivo ancora più umiliante alla formazione di Palladino.

Carnesecchi nel mirino della Juventus
Marco Carnesecchi, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Il portiere della Nazionale è in trattativa per il rinnovo con la ‘Dea’ e oltre ai nerazzurri di Milano è sul taccuino della Juventus e di alcuni club inglesi. Sempre in casa Atalanta – insieme a Ederson che ieri era assente per infortunio – nei radar dell’Inter rimane anche Hien per rinforzare il pacchetto difensivo di Chivu. Come soluzione low cost per la fascia destra, occhio invece all’esperto Zappacosta che è in scadenza di contratto con gli orobici.

Calciomercato Inter: Goretzka si complica, Gnabry sfumato

Nelle fila del Bayern Monaco l’attenzione di Ausilio era evidentemente rivolta a Leon Goretzka, partito dalla panchina ed entrato in campo nella ripresa nella sfida della ‘New Balance Arena’.

Goretzka con Kompany
Goretzka e il tecnico Kompany (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista tedesco si libererà a parametro zero in estate, ma gli ostacoli non mancano: dalla concorrenza delle altre big, passando per l’ingaggio oneroso del giocatore (che attualmente guadagna circa 9 milioni all’anno). Un altro campione dei bavaresi che intriga l’Inter è Gnabry, grande protagonista contro l’Atalanta con un gol e un assist. Il 30enne attaccante – che era in scadenza col Bayern – recentemente ha rinnovato fino al 2028 e perciò difficilmente cambierà maglia in estate.

/7
1960

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie