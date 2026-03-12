Goretzka, Gnabry e non solo: blitz dell’Inter per Atalanta-Bayern | CM

Il Ds nerazzurro Ausilio, insieme al braccio destro Baccin, era presente alla ‘New Balance Arena’ per il match di Champions League. Tutti i giocatori sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter

Scoppola storica per l’Atalanta, travolta per 6-1 a domicilio dal Bayern Monaco nel primo round degli ottavi e virtualmente fuori dalla Champions League.

Sold out alla ‘New Balance’ per la sfida contro i bavaresi, con i tifosi di casa che hanno applaudito alla fine i propri beniamini malgrado la pesantissima sconfitta. A Bergamo erano presenti anche tanti addetti ai lavori, tra cui spiccava la dirigenza dell’Inter con il Ds Ausilio e il braccio destro Baccin come raccolto da Calciomercato.it. Diversi i giocatori monitorati da ambo le parti dagli uomini di Viale della Liberazione in vista del prossimo mercato estivo.

Carnesecchi, Hien e Zappacosta: l’Inter guarda in casa Atalanta

L’Inter cambierà pelle tra i pali e un profilo che piace molto – da tempi non sospetti – è certamente Marco Carnesecchi, baluardo dell’Atalanta che contro il Bayern Monaco ha evitato un passivo ancora più umiliante alla formazione di Palladino.

Il portiere della Nazionale è in trattativa per il rinnovo con la ‘Dea’ e oltre ai nerazzurri di Milano è sul taccuino della Juventus e di alcuni club inglesi. Sempre in casa Atalanta – insieme a Ederson che ieri era assente per infortunio – nei radar dell’Inter rimane anche Hien per rinforzare il pacchetto difensivo di Chivu. Come soluzione low cost per la fascia destra, occhio invece all’esperto Zappacosta che è in scadenza di contratto con gli orobici.

Calciomercato Inter: Goretzka si complica, Gnabry sfumato

Nelle fila del Bayern Monaco l’attenzione di Ausilio era evidentemente rivolta a Leon Goretzka, partito dalla panchina ed entrato in campo nella ripresa nella sfida della ‘New Balance Arena’.

Il centrocampista tedesco si libererà a parametro zero in estate, ma gli ostacoli non mancano: dalla concorrenza delle altre big, passando per l’ingaggio oneroso del giocatore (che attualmente guadagna circa 9 milioni all’anno). Un altro campione dei bavaresi che intriga l’Inter è Gnabry, grande protagonista contro l’Atalanta con un gol e un assist. Il 30enne attaccante – che era in scadenza col Bayern – recentemente ha rinnovato fino al 2028 e perciò difficilmente cambierà maglia in estate.