Secondo ‘Sport’ il difensore dell’Inter è aperto al trasferimento

È un momento delicato per Bastoni. Dopo l’infortunio nel derby è a rischio per il match con l’Atalanta, mentre in ottica futuro c’è chi pensa che il fattore ambientale, ovvero la difficoltà a giocare in maniera serena negli stadi italiani dopo quello che è successo nel derby d’Italia con la Juve, possa spingerlo ad andarsene dall’Inter e dalla Serie A nel prossimo calciomercato estivo. Direzione? Barcellona.

I blaugrana fanno sul serio per il classe ’99, e in Spagna credono che l’affare sia davvero possibile. Proprio oggi il catalano ‘Sport’ è tornato a spingere sul possibile passaggio di Bastoni alla corte di Flick, suo grande estimatore. Miguelsanz scrive che il Ds Deco “ha incontrato l’agente del giocatore – Tullio Tinti, ndr – all’inizio di quest’anno per comprendere in prima persona le intenzioni del calciatore in merito a un eventuale trasloco al Barça”.

Stando alla medesima fonte, questo incontro ha avuto un esito positivo. In poche parole, Bastoni “sarebbe aperto al trasferimento, sebbene le trattative con l’Inter potrebbero essere difficili”. Già, l’ostacolo è davvero il club nerazzurro, che infatti parte da una valutazione intorno agli 80 milioni. Di 70 secondo ‘Sport’, che è però convinto sul fatto che le parti possano giungere a una intesa: “ll Barcellona ritiene che ci siano dei modi per abbassare il prezzo finale“.

Ad ogni modo la trattativa non è entrata ancora nel vivo, anche perché ci sono di mezzo le elezioni presidenziali, con Laporta comunque favorito su Font: “La questione sarà trattata come prioritaria dopo le elezioni – sottolinea la fonte catalana in conclusione – La trattativa sta procedendo bene, in attesa di un accordo finanziario tra i club”.

Bastoni al Barcellona, dipende dal giocatore… E dall’offerta

L’Inter ha intenzione di lavorare sul rinnovo (con adeguamento dello stipendio) di Bastoni, attualmente in scadenza a giugno 2028, ma prima vorrà capire quali sono le volontà del calciatore. Il 26enne è legatissimo alla maglia e all’ambiente, ma non è semplice resistere al fascino del Barcellona.

Qualora dovesse chiedere la cessione, Marotta e Ausilio si siederebbero attorno a un tavolo coi dirigenti blaugrana. Per il sì dell’Inter, ovviamente, occorrerebbe un’offerta davvero importante visto che parliamo di uno dei migliori difensori al mondo.