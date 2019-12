PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-UDINESE: super Immobile, disastroso Ekong

LAZIO (3-5-2)

Strakosha 6 - Non corre gradi pericoli. Sicuro nelle uscite.

Luiz Felipe 6 - Deciso nelle chiusure, aiuta ad impostare la manovra, quando serve.

Acerbi 6,5 - Comanda bene il reparto arretrato. Non si lascia influenzare dalla diffida in vista della prossima gara con la Juventus.

Radu 6 - Esperienza al servizio della squadra. Dalle sue parti non si passa.

Lazzari 6,5 - Avanti e indietro senza sosta sulla corsia di destra. I suoi cross non vengono sfruttati a dovere.

Milinkovic-Savic 6,5 - Propizia il gol di Immobile, resistendo alla carica di Becao. Quando serve, ci mette il fisico.

Leiva 6,5 - Diga nel mezzo. Utile in entrambe le fasi di gioco. Punto di riferimento. Dal 74’ Cataldi 6 - Sfrutta bene ogni occasione che gli dà il mister. Gioca con personalità, aiutando sempre i compagni.

Luis Alberto 7 - Pericoloso sui calci piazzati. Delizia il pubblico con giocate di qualità. Firma il 3-0 dal dischetto. Dal 79’ Andrè Anderson 6 - Esordio positivo con la maglia biancoceleste.

Lulic 6,5 - Prezioso nei raddoppi e nei recuperi. Sfiora il gol di testa nella ripresa. Dal 64’ Jony 6 - Spinge sulla sinistra. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di interessante.

Correa 7 - Serpentine e qualità. Si guadagna due caldi di rigore. Imprendibile.

Immobile 7,5 - Trasforma in rete il primo pallone toccato. Raddoppia con freddezza su calcio di rigore. Cinico e spietato sotto porta.

All. S. Inzaghi 7 - La sua squadra entra in campo con le idee chiare. Vittoria senza netta senza soffrire.

UDINESE

Musso 5,5 - Non può nulla sui gol di Immobile e Luis Alberto. Reattivo su un colpo di testa di Lulic e sui calci piazzati.

Becao 4,5 - Perde il duello con Milinkovic che porta al vantaggio della Lazio. Disattento.

Ekong 4 - Si perde Immobile in occasione dell’1-0 e causa il rigore. Decisivo in negativo.

Nuytinck 4,5 - Tampona come può le avanzate di Lazzari.

Stende Correa in area, provocando il rigore del 3-0.Larsen 5,5 - Si limita al compitino. Si vede poco.Mandragora 6 - Si mette in evidenza in fase di costruzione. Mette paura a Strakosha con destro da buona posizione.Walace 5,5 - Prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma è difficile trovare spazio tra le maglie laziali. Dal 75’ Barak 5 - Non si mette in evidenza.De Paul 5 - Raccordo tra centrocampo e attacco, viene lasciato spesso da solo. Non riesce ad esprimere la sua qualità. Dal 59’ Fofana 5 - Il suo ingresso non cambia le sorti dell’incontro.Samir 5 - Soffre gli affondi di Lazzari. Si affaccia poco nella metà campo avversaria.Nestorovski 5 - Si divora a tu per tu con Strakosha il gol del pari. Si spenge con il passare dei minuti.- Si sacrifica per la squadra, ma non riesce ad incidere. Dal’81’ Teodorczyk s.v.All. Gotti 5,5 - Piglio giusto in avvia in fase offensiva, meno in quella difensiva. La sua squadra subisce gol alla prima occasione.Arbitro Di Bello 6 - Assegna giustamente, dopo aver consultato il Var, il rigore alla Lazio per un fallo di Ekong su Correa in area.

TABELLINO

LAZIO-UDINESE 3-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (dal 74’ Cataldi), Luis Alberto (dal 79’ Andrè Anderson), Lulic (dal 64’ Jony); Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Parolo,, Adekanye. All. Simone Inzaghi

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace (dal 75’ Barak), De Paul (dal 59’ Fofana), Samir; Nestorovski, Okaka (dall’81’ Teodorczyk). A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Ter Avest, De Maio, Kubala, Lasagna, Pussetto. All.: Luca Gotti

Arbitro: Di Bello (sez. di Brindisi)

Marcatori: 9’ Immobile (L), 35’ rig. Immobile (L), 45’+1 rig. Luis Alberto (L)

Ammoniti: Ekong (U)