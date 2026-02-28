Simone Inzaghi di nuovo in Serie A, folle idea di una big: le ultime

Indiscrezione assurda per quel che riguarda il futuro di Simone Inzaghi: le ultime su un suo possibile ritorno in Italia.

Negli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile esonero, ma al momento l’Al-Hilal ha confermato la sua piena fiducia in Simone Inzaghi soprattutto dopo la vittoria di ieri per 5-3 sul campo dell’Al-Shabab. L’ex allenatore dell’Inter si sta giocando il titolo nella Saudi League con l’Al-Nassr e la sensazione è che questa corsa a due possa decidersi soltanto all’ultima giornata.

Intanto, però, in queste ore sta circolando una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda proprio il futuro di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘Il Messaggero’, in casa Lazio sarebbero tantissimi a sognare il ritorno del 49enne originario di Piacenza dopo l’esperienza dal 2010 al 2021 tra Giovanili, Primavera e prima squadra.

L’ingaggio da oltre 25 milioni di euro a stagione (che percepisce attualmente in Arabia) e il rapporto non proprio idilliaco con il presidente Claudio Lotito sono due ostacoli quasi insormontabili, ma nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo e adesso a Roma si sogna davvero a occhi aperti. Secondo voi Simone Inzaghi tornerà davvero alla Lazio in futuro?