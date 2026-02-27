Esonero Simone Inzaghi, c’è la decisione definitiva: le ultimissime | CM

Altro colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Simone Inzaghi: ecco le ultime sull’ex allenatore dell’Inter.

Momento delicatissimo in Arabia per l’Al Hilal. La squadra allenata da Simone Inzaghi nelle ultime sette giornate di campionato ha ottenuto appena 2 vittorie e addirittura 5 pareggi, l’ultimo in ordine cronologico quello per 1-1 contro il non irresistibile Al Taawon. Theo Hernandez e compagni hanno così dilapidato il vantaggio di 7 punti sulla seconda in classifica e adesso sono a 3 punti dall’Al Nassr quando mancano undici gare alla fine del campionato.

Proprio in virtù di questo crollo, nelle scorse ore alcuni media si sono soffermati sulla delicata posizione del tecnico Simone Inzaghi e un un suo possibile esonero. Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, l’ex tecnico di Lazio e Inter non sarebbe assolutamente a rischio e continuerà ad allenare l’Al-Hilal anche nelle prossime giornate.

La dirigenza del club saudita con sede a Riyad ha piena fiducia in Simone Inzaghi e tutta l’intenzione di proseguire con lui in panchina, ma serve un cambio di marcia immediato perché l’Al Nassr ora rischia di allungare ulteriormente al comando della classifica.