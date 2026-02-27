Esonero Simone Inzaghi, c’è la decisione definitiva: le ultimissime | CM

Atalanta
Esonero Simone Inzaghi, c'è la decisione definitiva: le ultimissime

Altro colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Simone Inzaghi: ecco le ultime sull’ex allenatore dell’Inter.

Momento delicatissimo in Arabia per l’Al Hilal. La squadra allenata da Simone Inzaghi nelle ultime sette giornate di campionato ha ottenuto appena 2 vittorie e addirittura 5 pareggi, l’ultimo in ordine cronologico quello per 1-1 contro il non irresistibile Al Taawon. Theo Hernandez e compagni hanno così dilapidato il vantaggio di 7 punti sulla seconda in classifica e adesso sono a 3 punti dall’Al Nassr quando mancano undici gare alla fine del campionato.

Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal
Simone Inzaghi (AnsaFoto)

Proprio in virtù di questo crollo, nelle scorse ore alcuni media si sono soffermati sulla delicata posizione del tecnico Simone Inzaghi e un un suo possibile esonero. Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, l’ex tecnico di Lazio e Inter non sarebbe assolutamente a rischio e continuerà ad allenare l’Al-Hilal anche nelle prossime giornate.

La dirigenza del club saudita con sede a Riyad ha piena fiducia in Simone Inzaghi e tutta l’intenzione di proseguire con lui in panchina, ma serve un cambio di marcia immediato perché l’Al Nassr ora rischia di allungare ulteriormente al comando della classifica.

 

