Lazio, le voci di offerte a Lotito e l’attesa dei tifosi: cosa sta succedendo?

Il portale Cronache di Spogliatoio lancia la bomba e ipotizza almeno due offerte al patron biancoceleste per la cessione della società: ecco la ricostruzione

Prima la battuta/indiscrezione di Fiorello, che ipotizzava novità a breve sul fronte societario biancoceleste, poi alcune voci lanciate nell’etere romano e che lasciavano intendere offerte per l’acquisizione del club. Ora, anche un vero e proprio approfondimento lanciato da una testata giornalistica e nel quale vengono ipotizzati anche dei nomi. Il mondo Lazio è in subbuglio per l’ennesimo colpo di scena che ha coinvolto la società.

Il portale di informazione “Cronache di Spogliatoio” ha lanciato una vera e propria bomba, parlando di almeno due offerte presentate alla società per l’acquisizione del club. Secondo la testata online “Lotito ha ricevuto un’offerta da oltre 600 milioni da un fondo qatariota: si va verso il rifiuto della proposta. Interesse anche dall’Italia: neanche l’imprenditore Pignataro è riuscito a sottoporre un’offerta che convincesse l’attuale proprietario della Lazio. Il futuro della proprietà è in fase di stallo, sebbene Lotito continui a dichiarare che la società non è in vendita“.

Una ricostruzione che lascia ipotizzare due scenari ben distinti: l’interesse concreto di un fondo qatariota e di un imprenditore italiano verso la Lazio e la volontà del club di non prendere in considerazione ipotesi di questo tipo. Cosa c’è di vero? Qual è la posizione del club e dei soggetti tirati in ballo in questo articolo?

La posizione della Lazio e l’attesa dei tifosi

La Lazio ha chiarito la sua posizione attraverso un comunicato ufficiale: “In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società. La S.S. Lazio non è in vendita. La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri. La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio. Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato. Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento”.

L’ aspetto che è immediatamente stato evidenziato dai sostenitori del club capitolino è che, per la prima volta, alla Lazio è stato accostato un nome concreto. Pignataro è un imprenditore conosciuto e facoltoso: il solo accostamento del suo nome a quello del club, ha portato elettricità nel mondo Lazio. Ora tutti aspettano le prossime mosse: dopo il comunicato del club biancoceleste, che ha smentito qualsiasi trattativa e ha ribattuto l’incedibilità della società, ci sarà una presa di posizione da parte dello stesso Pignataro?

Quali saranno i prossimi sviluppi? Cosa accadrà nel mondo biancoceleste? I tifosi, che hanno già annunciato la volontà di continuare la protesta contro il patron Lotito e diserteranno lo stadio Olimpico in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, aspettano nuovi segnali. Per provare a ritrovare speranza e motivazioni dopo mesi di sofferenze.