Arrivano brutte notizie per la Lazio con i biancocelesti che rischiano di aver perso Nicolò Rovella per il resto della stagione con il centrocampista che dovrà restare fuori dal terreno di gioco per due o tre mesi.
La frattura scomposta della clavicola destra ha frenato ancora una volta il centrocampista classe 2001 che dovrà dire addio così anche alla possibilità di tornare in nazionale italiana con Gennaro Gattuso che lo avrebbe tenuto in considerazione per le partite valide per l’accesso ai mondiali.
Un a brutta notizia per la nazionale italiana, alla ricerca di centrocampisti centrali che sappiano dettare i tempi di gioco coniugando attenzione difensiva. Un calciatore che avrebbe potuto fare comodo alla squadra di Gattuso.
Per Rovella un altro problema dopo la pubalgia che lo ha frenato negli ultimi mesi in una stagione molto difficile per l’ex calciatore del Monza. L’obiettivo del centrocampista della Lazio è quello di tornare quanto prima a disposizione di Sarri per provare a dare una mano ai suoi compagni già nel finale di questa stagione, per poi ripartire al massimo in vista dell’inizio del prossimo campionato.