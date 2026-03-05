La Lazio non si lascia scappare Sulejmani: rinnovo molto vicino | CM

L’attaccante italo-albanese è in scadenza a giugno, seppur ancora per poco
Lazio-Sulejmani, l’avventura continua. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club biancoceleste è molto vicino a un accordo con l’entourage dell’attaccante per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.
Il diciannovenne albanese è in procinto di legarsi alla Lazio per altri tre anni, vale a dire fino al 2029. Il classe 2006 è uno dei fiori all’occhiello del vivaio biancoceleste, in cui è approdato ormai tre anni dopo l’esperienza al Perugia. Prima ancora quella con l’Inter.
Con la maglia della Lazio, in attesa dell’esordio in prima squadra, ha già collezionato più di 100 presenze. 23 i gol realizzati con l’under 20, di cui 9 quest’anno nel campionato Primavera 1.