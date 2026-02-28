Atalanta
Infortunio Maldini, tegola Lazio: salta il Torino

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Torino-Lazio, partita importante per i biancocelesti che non possono più sbagliare se vogliono ancora credere alla qualificazione in Europa.

Daniel Maldini

Nonostante il prossimo impegno in campionato contro l’Atalanta, la Lazio affronterà i granata con la miglior formazione possibile anche se dovrà fare a meno di Daniel Maldini, rimasto nella capitale per un infortunio alla caviglia. Questa la lista dei convocati da parte di Sarri.

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.

La speranza del tecnico biancoceleste è di avere di nuovo a disposizione Maldini in vista della partita contro la sua ex squadra, l’Atalanta di Raffaele Palladino.

