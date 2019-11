CALCIOMERCATO MILAN SIVIGLIA CALABRIA / Il futuro di Davide Calabria in maglia Milan resta ancora da decifrare. Il terzino cresciuto nelle giovanili rossonere ha piuttosto deluso fino ad ora in stagione. Il suo futuro, così come quello di altri calciatori, resta in dubbio: se a gennaio dovesse arrivare una buona offerta, il classe 1996 potrebbe partire. E ora, dalla Spagna, torna di moda la pista Siviglia. Qualche settimana fa si era parlato dell'interesse del club andaluso per il terzino, smentita poi da Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Siviglia su Calabria

Secondo 'Estadio Deportivo' il club andaluso starebbe valutando l'acquisto di un nuovo laterale destro. La società spagnola non ha rimpiazzato il francese Corchia, ceduto all'Espanyol e ora Lopetegui può contare soltanto su Jesus Navas, per altro non più giovanissimo. Da qui il fatto che il Siviglia debba necessariamente intervenire sul mercato. E Calabria sarebbe il primo nome della lista di Monchi. Il giocatore, come detto, sembra essere in uscita dal Milan. Il club rossonero valuta nuovi rinforzi a destra e Calabria potrebbe finanziare il colpo Celik, al momento il primo nome della lista di Maldini. Il numero 2, inoltre, ha perso anche la maglia da titolare ai danni di Conti: una sua partenza a gennaio, dunque, sembra sempre più plausibile.

