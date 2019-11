ESCLUSIVA TORTU JUVENTUS / Filippo Tortu corre veloce, anzi velocissimo verso nuovi e prestigiosi traguardi. Il recordman italiano sui 100 metri e primo azzurro a scendere sotto i 10 secondi (9.99) nella gara regina della velocità migliorando anche lo storico primato di Pietro Mennea, guarda con fiducia al 2020 e alle Olimpiadi di Tokyo, principale appuntamento del prossimo anno oltre agli Europei in Polonia. Il 21enne sprinter brianzolo vuole migliorare l'ottimo settimo posto dei recenti Mondiali a Doha e giocarsi le proprie carte di fronte a mostri sacri della disciplina come Coleman e Gatlin. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui!

Atletica, esclusivo Tortu tra Olimpiadi e record sui 100

Tortu, a margine dell'evento 'Lo Sport oltre lo Sport' al Palazzo del Coni di Milano, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it spaziando tra i suoi prossimi obiettivi e la passione per il calcio ed in particolare per la Juventus. "Tengo molto alle Olimpiadi e poi vorrei anche migliorare il mio personale. Dopo un anno e mezzo mi sono stancato: credo l'anno prossimo di poter scendere sotto i 9.99 - esordisce l'atleta delle Fiamme Gialle - Podio a Tokyo e muro dei 9.80? Sono due cose entrambe complicate, ma penso che una sia la conseguenza dell'altra. Per vincere una medaglia alle Olimpiadi servirà un tempo vicino ai 9.80 e quindi le cose vanno di pari passo. Pur essendo collegate, sono comunque le cose più difficili da realizzare".

Tortu ci svela il suo modello, un rivale con cui condivide la pista e i blocchi di partenza: "L'ho incontrato poche volte, anzi forse solamente una volta e mi ha battuto. Però è sempre stato stato il mio idolo fin da bambino e sto parlando di Christophe Lemaitre. E' stato il primo atleta bianco ad aver corso sotto i 10 secondi nei 100 metri.

Juventus, Tortu a CM.IT difende Ronaldo: "Non è in crisi"

Quest'anno l'ho conosciuto meglio ai Mondiali: abbiamo parlato di tante cose ed è sicuramente il rivale che vedo meno come avversario, ma più come amico e idolo".

Passando dall'atletica al calcio, non è un mistero la fede bianconera di Filippo Tortu. Il giovane campione è soddisfatto del nuovo ciclo targato Maurizio Sarri: "Sono molto felice del rendimento della Juventus e come me penso anche tutti i tifosi bianconeri - sottolinea in esclusiva a Calciomercato.it - Dybala è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti e alla quale da tifoso sono più affezionato. Tant'è che, quando c'erano le voci che sarebbe andato via, l'ho preso comunque al Fantacalcio e adesso oltre alla Juve sta trascinando anche la mia di squadra. Per questo sono doppiamente contento - dice sorridendo - La punizione contro l'Atletico Madrid? Un gol impensabile".

L'italiano più veloce di sempre non è preoccupato del momento poco brillante di Cristiano Ronaldo. "E' il fuoriclasse che tutti conosciamo perché nelle difficoltà ha sempre dimostrato di essere un campione. Non la definirei neanche una crisi perché ha qualche problema fisico come del resto hanno tutti gli sportivi e, quindi, sono molto tranquillo sul fatto che possa tornare presto a fare la differenza".

Filippo Tortu, infine, ci svela il suo sogno nel cassetto per il mercato e il prossimo top player che vorrebbe vedere alla Juventus: "Qualche anno fa avevo detto de Ligt e hanno esaudito il mio desiderio. Quindi adesso se lo dico, e poi lo esaudiscono, direi Mbappe: non è un consiglio ma un mio sogno. Sarebbe molto bello averlo in maglia bianconera".

