CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Tra gioie e dolori la seconda consecutiva da titolare, post infortunio, di Lorenzo Pellegrini. A Istanbul, nel match di Europa League contro il Basaksehir sconfitto 3-0 dalla squadra di Fonseca, il centrocampista ha giocato una grande partita fornendo ben due assist. Suo malgrado, però, è stato protagonista di un brutto episodio: all'inizio del secondo tempo, il classe '95 è stato colpito alla testa da un oggeto lanciato dagli spalti. Il rientro in campo è poi avvenuto dopo che lo staff sanitario gli ha fasciato la testa.

Calciomercato Roma, assalto Tottenham a Pellegrini: scout a Istanbul

A proposito di spalti, secondo 'Sky Sport' al 'Fatih Terim Stadium' era presente anche uno scout del Tottenham per visionare da vicino proprio la prova del centrocampista della Roma.

Gli 'Spurs', come svelato da Calciomercato.it lo scorso 11 novembre , sono pronti a presentare a gennaio una proposta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Sul ragazzo c'è anche l', Beppeè un suo grande estimatore così come il vecchio amico Paratici e quindi non si può escludere che a giugno possa scoppiare l'ennesimo derby d'Italia in salsa mercato

Calciomercato Roma, obiettivo rinnovo Pellegrini. E la clausola...

Al momento, comunque, Pellegrini vuole rimanere nella Capitale. E la Roma è iù che propensa ad intavolare presto una trattativa per il rinnovo del contratto - in scadenza nel giugno 2022 - eliminando la clausola da 30 milioni che a gennaio non è valida.

