CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Un occhio al presente, con la sfida imminente di questa sera contro l'Atletico Madrid, e un altro al futuro per una Juventus sempra attenta in sede di calciomercato. I bianconeri pensano infatti anche alla squadra del domani che nella speranza di Sarri verrà potenziata con ogni probabilità con un grosso nome a centrocampo. Il sogno a dispetto dell'enorme concorrenza e delle cifre elevate resta sempre e comunque Paul Pogba. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Pogba pronto a lasciare Manchester

Il futuro di Pogba appare sempre più lontano dalla città di Manchester. Un infortunio lo sta tenendo fermo ai box da diverso tempo e più in generale la sua stagione è parsa fino ad ora quella di un separato in casa in attesa di una nuova destinazione. A sganciare la bomba ci ha pensato l'ex attaccante Alan Brazil che a 'TalkSport' ha parlato di una fonte molto forte che gli avrebbe rivelato che 'Pogba non giocherà mai più per lo United'.

Assente da praticamente fine settembre per un problema fisico, Pogba sui social network si mostra spesso e volentieri in movimento e felice, giocando anche a basket. Situazioni che hanno fatto inevitabilmente infuriare anche i tifosi dei 'Red Devils'.

Calciomercato Juventus, duello per Pogba

Pogba potrebbe dunque presto o tardi lasciare il Manchester United. Una situazione di rottura di cui potrebbe magari approfittare la stessa Juventus. Secondo 'TalkSport' su di lui oltre ai bianconeri che sognano di riportarlo in bianconero, c'è anche il solito Real Madrid di Zidane che anche la scorsa estate era stato avvicinato con forza al nome del classe 1993 transalpino. Potrebbe quindi essere questo il duello per aggiudicarsi le prestazioni di Pogba che a Manchester sembra proprio non voler più giocare.

