Juve, svuota subito l’armadietto: giocherà in Serie B

Juve particolarmente attiva sul mercato in uscita in queste ultimissime ore: ecco il principale indiziato a fare le valigie. 

Non solo Joao Mario, diretto ormai al Bologna nell’ambito dello scambio che dovrebbe portare Holm alla Juve. I bianconeri sono particolarmente attivi in queste ore per quanto concerne il calciomercato in uscita e il principale indiziato a fare subito le valigie è adesso Jonas Rouhi, laterale mancino svedese di origini marocchine classe 2004.

Rouhi regala un altro record a Thiago Motta: nessuno come la Juve in Serie A
Jonas Rouhi (LaPresse) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito poco fa dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la Juve avrebbe infatti deciso di cedere il giovane calciatore in prestito alla Carrarese, club che occupa attualmente la nona posizione nel campionato di Serie B. L’obiettivo della Juve è quello di far giocare Rouhi con maggiore continuità e, dunque, quale occasione migliore della serie cadetta: l’affare è ormai ai dettagli e a breve potrebbe arrivare l’atteso comunicato ufficiale che sancirà il trasferimento del 22enne originario di Botkyrka alla Carrarese.

Ma non è finita qui: a Torino sono al lavoro per regalare a Spalletti anche un rinforzo in attacco ed entro il 2 febbraio (chiusura del calciomercato invernale) Comolli e Ottolini proveranno sicuramente a fare qualcosa in tal senso.

