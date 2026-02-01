L’argentino è in scadenza col Galatasaray e il rinnovo è in una fase complicatissima: i bianconeri provano a inserirsi

La Juventus accelera sul fronte offensivo. Ci sta provando almeno, anche perché non è la prima ‘sgasata’ di questo finale di mercato che poi puntualmente è andata vuoto. Prima Mateta, poi En-Nesyri, poi ancora Kolo Muani che al momento il Tottenham non lascia andare. Preso comunque il vice-Yildiz, Jeremie Boga, in un blit di stanotte, ora la dirigenza bianconera sta cercando anche la punta che può giocare con David o alternarsi con lui.

In questo senso è spuntata una suggestione dal grande fascino che porta il nome di Maurito Icardi. L’argentino ora è al Galatasaray, dove è rinato dopo l’esperienza movimentata al PSG, ha fatto la storia del club turco ma un grave infortunio e ora delle questioni contrattuali complicate da superare stanno mettendo a forte rischio il suo futuro a Istanbul. In queste ore ci sono stati dei contatti tra le parti per il bomber classe ’93. È in scadenza a giugno, ma la trattativa per il rinnovo è più o meno bloccata per cui in questo scenario si può inserire proprio la Vecchia Signora.

La formula sarebbe quella del titolo definitivo, visto appunto la scadenza dell’accordo col Galatasaray, guarda caso prossimo avversario della squadra di Spalletti nel playoff Champions. Proprio il tecnico ieri ha elogiato sia Osimhen che Icardi, col quale non si era lasciato per niente bene ai tempi dell’Inter: “Il più grande finalizzatore che abbia mai allenato“. Le vecchie ruggini comunque non sarebbero un problema per un eventuale matrimonio in bianconero. Una pista dell’ultimo secondo che può infiammare la Serie A. Operazione che sarebbe tutt’altro che semplice, sia per il prossimo scontro tra le due squadre che per l’ingaggio importante dell’argentino.