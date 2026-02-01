Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bomba Icardi-Juve, si scalda all’improvviso il ritorno in Serie A: la situazione

Foto dell'autore

L’argentino è in scadenza col Galatasaray e il rinnovo è in una fase complicatissima: i bianconeri provano a inserirsi

La Juventus accelera sul fronte offensivo. Ci sta provando almeno, anche perché non è la prima ‘sgasata’ di questo finale di mercato che poi puntualmente è andata vuoto. Prima Mateta, poi En-Nesyri, poi ancora Kolo Muani che al momento il Tottenham non lascia andare. Preso comunque il vice-Yildiz, Jeremie Boga, in un blit di stanotte, ora la dirigenza bianconera sta cercando anche la punta che può giocare con David o alternarsi con lui.

Mauro Icardi (Ansafoto) – calciomercato.it

In questo senso è spuntata una suggestione dal grande fascino che porta il nome di Maurito Icardi. L’argentino ora è al Galatasaray, dove è rinato dopo l’esperienza movimentata al PSG, ha fatto la storia del club turco ma un grave infortunio e ora delle questioni contrattuali complicate da superare stanno mettendo a forte rischio il suo futuro a Istanbul. In queste ore ci sono stati dei contatti tra le parti per il bomber classe ’93. È in scadenza a giugno, ma la trattativa per il rinnovo è più o meno bloccata per cui in questo scenario si può inserire proprio la Vecchia Signora.

La formula sarebbe quella del titolo definitivo, visto appunto la scadenza dell’accordo col Galatasaray, guarda caso prossimo avversario della squadra di Spalletti nel playoff Champions. Proprio il tecnico ieri ha elogiato sia Osimhen che Icardi, col quale non si era lasciato per niente bene ai tempi dell’Inter: “Il più grande finalizzatore che abbia mai allenato“. Le vecchie ruggini comunque non sarebbero un problema per un eventuale matrimonio in bianconero. Una pista dell’ultimo secondo che può infiammare la Serie A. Operazione che sarebbe tutt’altro che semplice, sia per il prossimo scontro tra le due squadre che per l’ingaggio importante dell’argentino.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie