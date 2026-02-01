Ultim’ora Juve, altro colpaccio dopo Boga: “È fatta”

Juve show in queste ultimissime ore di mercato: si concretizza un altro affare in entrata per la compagine bianconera.

La Juve ha spinto il piede sull’acceleratore in queste ultimissime ore di calciomercato invernale. Dopo l’acquisto di Boga, il club bianconero ha chiuso infatti un’altra operazione in entrata: il calciatore atteso nelle prossime ore a Torino è Emil Alfons Holm, classe 2000 del Bologna e della nazionale svedese, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa.

A confermalo è, proprio in questi minuti, il giornalista e opinionista Luca Momblano attraverso il proprio account X:

Fatta anche per #Holm alla #Juventus, mio cavallo 🐎 — Momblano Official (@MomblanOfficial) February 1, 2026

Dello stesso avviso è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza della Juve avrebbe finalmente raggiunto anche l’accordo con il Bologna per un prestito con diritto di riscatto. Stessa formula per Joao Mario, pronto a fare il percorso inverso e a trasferirsi al Bologna in prestito. Juve, dunque, letteralmente scatenata in queste ore e al lavoro con l’obiettivo di regalare a Luciano Spalletti tanti innesti di qualità in vista della seconda parte di stagione.