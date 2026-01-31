Blitz Juve, firma per 4 milioni a stagione: Spalletti pazzo di gioia

Finalmente una buonissima notizia di mercato per la Juventus: è ormai fatta per la firma, ecco tutti i dettagli e le cifre.

In attesa di capire se arriverà un nuovo attaccante e si si sbloccherà lo scambio Joao Mario-Holm con il Bologna, in casa Juve c’è finalmente da registrare una straordinaria notizia per quel che concerne il calciomercato. Il club bianconero, infatti, è vicinissimo all’accordo con uno degli elementi più importanti della rosa a disposizione di Spalletti, ovvero Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense classe ’98 sembrava in bilico anche questa estate per via del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma ora ecco l’attesa svolta: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe pronta ad annunciare la firma del rinnovo del calciatore fino al 2029, con ingaggio che salirà da 3 milioni a stagione a circa 4 milioni l’anno.

McKennie è un jolly troppo prezioso per gli equilibri tattici della Juve, Spalletti lo sa e adesso Comolli è pronto ad accontentare il suo allenatore: ancora qualche giorno e verrà messo definitivamente nero su bianco per la gioia dei tifosi della Vecchia Signora.