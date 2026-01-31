Juve, il nuovo attaccante arriva dalla Bundesliga: Comolli spiazza tutti

Novità importantissime per la Juve in chiave attaccante: l’ultimo nome è davvero sorprendente, ecco tutti i dettagli.

Prima Mateta, poi Kolo Muani e adesso Zirkzee. Continua in casa Juve la caccia a un nuovo attaccante in vista della seconda parte di stagione: la trattativa col Crystal Palace è saltata definitivamente per l’inserimento del Milan, mentre il Tottenham ha chiuso le porte a un ritorno di Kolo Muani a Torino. Resiste la pista che porta all’ex centravanti del Bologna, ma l’operazione con il Manchester United si preannuncia davvero complessa.

Proprio per questi motivi, la Juve sembra aver virato con decisione su un altro profilo. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, Comolli e Ottolini si sarebbero messi infatti sulle tracce di Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco classe ’98 di proprietà dello Stoccarda. Si tratta di un elemento particolarmente duttile, capace di disimpegnarsi al meglio sia come attaccante che come esterno offensivo (vice Yildiz).

Mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato (2 febbraio), ma a Torino hanno tutta l’intenzione di provarci davvero: sarà Demirovic il nuovo centravanti della Juventus targata Luciano Spalletti?