Spalletti ha bocciato il portoghese, che però potrebbe proseguire la sua avventura in Italia

Non solo l’attaccante, in questi ultimi tre giorni di mercato la Juve vuole accontentare Spalletti anche per quanto riguarda la fascia destra. Il tecnico ha bocciato Joao Mario, praticamente ai margini da quando è approdato sulla panchina bianconera.

Proprio il portoghese potrebbe consentire alla Juventus di mettere le mani su un altro laterale. Stando alle ultime informazioni di ‘Sky Sport’, Comolli e soci sono in trattativa col Bologna per uno scambio: Joao Mario alla corte di Italiano, Holm alla corte di Spalletti.

Dialoghi in corso per cercare un accordo, non si esclude che possa arrivare anche sulla base di un prestito con diritti di riscatto fissati a cifre diverse.

Holm è un nome che gravita da tempo attorno alle big di Serie A. Nello specifico dell’Inter, che però non ha mai affondato il colpo. E ora l’ex atalantino potrebbe vestirsi di bianconero.