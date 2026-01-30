Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, svolta a destra: scambio in Serie A con Joao Mario

Foto dell'autore

Spalletti ha bocciato il portoghese, che però potrebbe proseguire la sua avventura in Italia

Non solo l’attaccante, in questi ultimi tre giorni di mercato la Juve vuole accontentare Spalletti anche per quanto riguarda la fascia destra. Il tecnico ha bocciato Joao Mario, praticamente ai margini da quando è approdato sulla panchina bianconera.

Joao Mario con la Juve
Juve, svolta a destra: scambio in Serie A con Joao Mario (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Proprio il portoghese potrebbe consentire alla Juventus di mettere le mani su un altro laterale. Stando alle ultime informazioni di ‘Sky Sport’, Comolli e soci sono in trattativa col Bologna per uno scambio: Joao Mario alla corte di Italiano, Holm alla corte di Spalletti.

Dialoghi in corso per cercare un accordo, non si esclude che possa arrivare anche sulla base di un prestito con diritti di riscatto fissati a cifre diverse.

Holm è un nome che gravita da tempo attorno alle big di Serie A. Nello specifico dell’Inter, che però non ha mai affondato il colpo. E ora l’ex atalantino potrebbe vestirsi di bianconero.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie