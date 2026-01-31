Lo spagnolo ora al Como ha già indossato due volte la maglia bianconera

Morata 3.0? Suggestione clamorosa per l’attacco della Juventus. I bianconeri sono ancora a caccia di una punta e nelle ultime ore è emerso il profilo del grande ex. Lo spagnolo sta giocando (poco) nel Como, ma è ancora di proprietà del Milan. Il club degli Hartono lo ha infatti preso in prestito con obbligo condizionato.

Secondo ‘Tuttosport’ Morata potrebbe rappresentare l’extrema ratio, la soluzione in extremis qualora saltassero gli altri obiettivi per la casella riservata all’attaccante. A proposito di ex, in cima ai desideri c’è sempre Kolo Muani, tuttavia finora il Tottenham non ha aperto alla risoluzione del prestito.

Non dimentichiamo, poi, che il transalpino è ancora di proprietà del PSG, col quale Comolli si sarebbe pesantemente scontrato alla fine dell’estate scorsa, con l’operazione ritorno dell’ex Eintracht che saltò proprio sul traguardo. Kolo Muani non ha smesso di desiderare il ritorno alla Juve, a Torino riverrebbe di corsa ma i tempi sono sempre più ristretti.

Morata last-minute? Nel mercato tutto è possibile, questo lo vediamo ogni giorno, per cui non si può escludere del tutto questo scenario. Una cosa, però, va detta: negli ultimi due anni il 33enne madrileno ha dato pesanti segnali di declino. Ha toppato sia al Milan che al Galatasaray, e fin qui anche al Como: 713′ in tutto, appena 1 gol e 1 assist.