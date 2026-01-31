Adieu Juve, è ufficiale: si trasferisce subito a Londra

Altro colpo durissimo per la Juve in chiave mercato: la firma è appena arrivata come confermato nel comunicato ufficiale.

La Juve incassa un altro colpo durissimo sul mercato. I bianconeri sono da settimane alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Spalletti, ma adesso dall’Inghilterra arrivano pessime notizie per i sostenitori della Vecchia Signora. Nelle scorse ore vi avevamo parlato del forte interessamento per Evan Guessand dell’Aston Villa che, però, si è appena trasferito al Crystal Palace.

A ufficializzarlo è lo stesso club di Londra attraverso un comunicato ufficiale: Guessand passa al Crystal Palace con la formula del prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo e indosserà la maglia numero 29.

Salta, dunque, un altro affare per la Juve che ora si vede costretta a virare su altri nomi per l’attacco quando mancano poco più di quarantotto ore alla chiusura della finestra invernale (2 febbraio): è una vera e propria corsa contro il tempo e adesso a Torino iniziano a temere che si possa rimanere con il cerino in mano. Il mercato, si sa, regala sempre grandissime sorprese e tutto può ancora accadere.