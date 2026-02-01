Il calciatore è sbarcato a Torino per le visite mediche e la firma: tutti i dettagli del trasferimento

A sorpresa la Juve ha piazzato il colpo in casa Bayern Monaco. Tutti focalizzati sul capitolo attaccante, principale per non dire unica richiesta di Spalletti, e il club bianconero conclude l’operazione con protagonista un trequartista.

La Juve ha messo le mani su quello che viene considerato uno dei migliori talenti del panorama internazionale, il classe 2007 Adin Licina.

Fantasista, ma anche esterno: piede preferito, il sinistro. Lacina è abile nel dribbling e possiede una importante visione di gioco. Per tanti un predestinato. Il baby tedesco è sbarcato a Torino nella serata di sabato: visite mediche di rito e poi firma sul contratto.

✈️ #Juventus – L’arrivo a Torino di Adin #Licina: il baby fantasista tedesco classe 2007, proveniente dal #BayernMonaco, si aggregherà inizialmente alla formazione Next Gen 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/5mDP1jTwsz — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 31, 2026

Licina come Yildiz, che si avvicina al rinnovo

Licina giocava nella seconda squadra del Bayern, quella in cui milita il ‘nostro’ Guido Della Rovere e Ljubo Puljic, centrale croato su cui ha messo gli occhi il Milan. E che la stessa Juventus, come raccontatovi di Calciomercato.it, provò a prendere prima del trasloco in Baviera.

Da Puljic (sfumato) a Lacina, questo preso: al Bayern è stata garantita una percentuale sulla futura rivendita, oltre che la possibilità in futuro di pareggiare le offerte di altri club.

Piccola curiosità: Lacina è rappresentato dalla Leaderbrock, l’agenzia che curava e che portò in Italia, alla Juve stessa Kenan Yildiz. Il turco viaggia verso il rinnovo con la Juventus fino a giugno 2031, con ovviamente annesso adeguamento dell’attuale ingaggio che è di circa 1,7 milioni.

Lo stipendio verrà pressoché triplicato, con il numero 10 che diventerebbe il secondo più pagato della rosa. Il primo, almeno fino a giugno, rimarrà Dusan Vlahovic coi suoi 12 milioni comprensivi di bonus fedeltà.