Milan, discorsi per Pulijc del Bayern: retroscena sulla Juve | CM

Il talentuoso difensore croato ha il contratto che scade a giugno 2027

Il Milan continua a operare sul mercato anche in proiezione futura. In tal senso è confermato il forte interesse dei rossoneri per Ljubo Puljic, talentuoso difensore croato di proprietà del Bayern Monaco.

Come raccolto da Calciomercato.it, il club rossonero ha avviato dei discorsi con l’entourage del classe 2007, attualmente in forza nella seconda squadra dei bavaresi. È uno dei compagni di squadra di Guido Della Rovere, il grande talento di Cremona che le big del nostro calcio si sono lasciate scappare.

Anche il potenziale di Puljic è piuttosto significativo, per questo motivo non sarà facile per il Milan strapparlo al club teutonico. Un elemento che può giocare a favore dei rossoneri è il contratto del quasi 19enne (li compirà a maggio) nativo di Vinkovci, in scadenza nel 2027.

Ottimo piede mancino, bravo nelle letture e forte di testa, grazie soprattutto ai suoi 194cm, Puljic è una delle promesse del calcio croato che, qui in Italia, arrivano a cercare fortuna. L’ultima è Leon Jakirovic, che l’Inter ha acquistato dalla Dinamo Zagabria. Puljic è stato invece preso dall’Osijek nel gennaio di tre anni fa e per poco meno di 3 milioni di euro.

Puljic, lo voleva la Juve e ora ci prova il Milan

Non una modesta cifra per un calciatore allora ancora minorenne, ma che già era nei radar dei principali club europei. Come appreso ulteriormente da CM.IT, tra questi vi era anche la Juventus. I bianconeri provano a portarselo a casa, ma il Bayern – come spesso accade – fu più deciso e convincente di tutti.

Ora ci sta provando, ci vuol provare davvero il Milan con tutte le difficoltà del caso. Tranne infatti rari casi, il più clamoroso è forse Yildiz, i bavaresi non si fanno fregare i propri gioielli. C’è l’esempio ultimo del peruviano Chavez, il quale l’anno passato era in scadenza e nel mirino di grandi club, pure italiani come la Roma, ma che alla fine è rimasto in Germania esordendo anche in prima squadra.