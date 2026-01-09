Atalanta
Della Rovere debutta col Bayern: le big di Serie A si sono pentite | CM.IT

Frequenti le chiamate e i sondaggi delle grandi del nostro calcio, ma il classe 2007 sta bene in Germania e il club bavarese punta su di lui

I talenti, quelli veri, spesso e volentieri vanno via dall’Italia. Il caso più emblematico è piuttosto recente: Guido Della Rovere, passato dalla Cremonese al Bayern Monaco per soli 230mila euro ormai quasi due anni fa e soltanto poco dopo il debutto in prima squadra a soli 16 anni. Al Bayern Monaco, ovvero in uno dei migliori club e settori giovanili del mondo.

In Baviera, ma il discorso possiamo allargarlo a tutta la Germania, sanno bene come coltivare i propri talenti. Cosa ancor più importante: non hanno paura a lanciarli, a farli giocare.

Radici a Cutro, ma nato e cresciuto a Cremona, Della Rovere sta giocando e crescendo nella seconda squadra (7 gol e 15 assist fin qui, di cui 9 nella Regionalliga). Tre giorni fa, il 6 gennaio, Kompany lo ha finalmente fatto debuttare con il Bayern dei grandi, nell’amichevole col Salisburgo vinta per 5-0.

 

Trequartista dal talento cristallino, nel Bayern II indossa anche la maglia numero 10. Come appreso da Calciomercato.it, da quando si è trasferito a Monaco di Baviera sono pressoché frequenti le chiamate, i sondaggi dei grandi club italiani, colpevoli (e pentiti) di essersi lasciati sfuggire un potenziale campione. Ma Della Rovere sta benissimo in Germania e al Bayern, che in prospettiva futura punta molto su di lui.

