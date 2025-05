Roma e Fiorentina su Felipe Chavez: i dettagli | ESCLUSIVO

Il talento peruviano scuola Bayern è uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. A maggio ha fatto gol all’Inter in Youth League

Possibile futuro in Italia per Felipe Chavez, uno dei migliori centrocampisti classe 2007 in circolazione. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Roma e Fiorentina sono molto interessate al diciottenne nato in Germania ma naturalizzato peruviano. Il papà è del Perù, mentre la mamma è tedesca.

Alto un metro e settantacinque, Chavez è cresciuto nel Bayern Monaco che da anni vanta una delle migliori Academy d’Europa. È un’occasionissima per le italiane e non solo, dato che è ingaggiabile a parametro zero.

Già nel giro dell’Under 20 peruviana, Chavez è un centrocampista offensivo polivalente che sa giocare per la squadra e che segna come una seconda punta. Un gol lo ha fatto pure all’Inter lo scorso 3 maggio, nel match degli ottavi di finale della Youth League. La sua agenzia opera molto in Italia: a gennaio ha portato alla Lazio Arjon Ibrahimovic, pure lui dal Bayern.